Casa Bianca, operai al lavoro per montare il ring di arti marziali

Il presidente Usa Donald Trump festeggerà il suo prossimo 80esimo compleanno alla Casa Bianca il 14 giugno ospitando un incontro di arti marziali della Ufc. Le squadre di operai stanno montando una gabbia a forma di ottagono sul Prato Sud, dove si terrà il match in occasione del 250esimo anniversario della nazione e del compleanno del presidente. I rendering online mostrano come dovrebbe apparire lo spazio di combattimento, circondato da una recinzione in rete metallica, una volta completato, in vista dell’evento del 14 giugno.Sarà circondato da un palco rosso, bianco e blu sotto un imponente arco con motivi a stelle e strisce e due grandi schermi che trasmetteranno l’evento in diretta. La gabbia e il palco saranno a loro volta circondati da migliaia di posti a sedere temporanei, compreso uno spazio a bordo ring per una banda musicale al completo che potrà accompagnerà l’incontro.