Armenia, il primo ministro Pashinyan vota al seggio di Erevan

Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha votato a Erevan per le elezioni parlamentari che potrebbero segnare il futuro geopolitico del Paese. Il leader di ‘Contratto Civile’ punta a ottenere un nuovo mandato per proseguire il percorso di avvicinamento all’Unione Europea e rafforzare la cooperazione con l’Occidente. Dopo aver votato, Pashinyan ha ribadito l’obiettivo di riformare l’Armenia secondo gli standard europei, proseguendo il percorso di rafforzamento dell’indipendenza, della sovranità e delle istituzioni democratiche con il sostegno dei partner europei.

Il voto si svolge in un clima di forti tensioni con la Russia. Nelle ultime settimane Mosca ha introdotto nuove restrizioni alle esportazioni armene, mentre diversi esponenti russi hanno criticato la linea del governo di Erevan. Alla vigilia delle elezioni, inoltre, le autorità armene hanno emesso sei mandati di arresto contro membri del partito di opposizione ‘Armenia Forte’ con accuse legate alla compravendita di voti. Nonostante le contestazioni, la Commissione elettorale ha confermato la partecipazione del partito alla consultazione.