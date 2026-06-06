Ucraina, attacco russo su Kherson e Donetsk: 12 morti. Trump: “Putin e Zelensky risolvano questione da soli” – La diretta

Ucraina e Russia si attaccano a vicenda. Nelle prime ore del mattino, Kiev ha lanciato un nuovo raid con droni su San Pietroburgo dopo quello di alcuni giorni fa che ha colpito un terminal petrolifero. Mosca ha risposto colpendo le regioni di Donetsk e Kherson: secondo le autorità di Kiev, i morti sarebbero almeno 12.
In attesa della nuova riunione dei Paesi cosiddetti Volenterosi, che si incontreranno domani a Londra insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, da Washington Donald Trump si smarca, sottolineando che i leader di Kiev e Mosca “dovrebbero risolvere la questione da soli”. Il presidente americano continua a credere che “tutto si risolverà”.
In merito al coinvoglimento degli Usa nel processo di pace in Ucraina “non abbiamo mai guardato la situazione con ottimismo eccessivo. E non abbiamo mai esagerato la capacità di Washington di risolvere una volta per tutte qualsiasi questione complessa”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un’intervista a Cctv.
La Russia “accoglie con favore la disponibilità degli Stati Uniti ad aiutare a risolvere il conflitto ucraino”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un’intervista a Cctv.
“Il ripristino dei diritti dei russofoni in Ucraina è una condizione necessaria per una soluzione a lungo termine del conflitto”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un intervento video in occasione della Giornata della lingua russa. Lo riporta Ria Novosti.
Dodici persone sono morte a causa dei raid effettuati dalle forze armate russe sulle regioni di Donetsk e Kherson mentre una cinquantina sono rimaste ferite. Lo riportano i media russi citando i governatori locali. Le vittime sono state 6 nella regione di Kherson e altrettante in quella di Donetsk.
Almeno cinque droni in volo verso Mosca sono stati abbattuti nella notte. Lo ha reso noto il sindaco della capitale russa Sergey Sobyanin in vari messaggi di aggiornamento pubblicati sul suo canale Telegram.
Il governatore di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha riferito che la città è stata colpita sabato mattina da un attacco su larga scala di droni militari. I sistemi di difesa aerea sono in funzione, ha scritto sabato sul suo canale Max.Beglov ha inoltre chiesto ai residenti di San Pietroburgo di rimanere in casa e di non uscire. Il governatore della regione Alexander Drozdenko ha riferito che i droni intercettati sono stati 141.
Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky ora dovrebbero “risolvere la questione” della guerra in Ucraina fra di loro. E’ quanto affermato dal presidente americano Donald Trump – secondo quanto riportato dalla piattaforma media Ucraina ‘United 24’ – parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Trump ha detto di “non essere contrario” a un dialogo diretto fra i leader di Mosca e Kiev. “Che risolvano la questione da soli. Sono stato io a portarli in questa situazione e credo che tutto si risolverà”, ha affermato il presidente statunitense.