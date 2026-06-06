Home > Esteri > Ucraina, attacco russo su Kherson e Donetsk: 12 morti. Trump: “Putin e Zelensky risolvano questione da soli” – La diretta

Ucraina e Russia si attaccano a vicenda. Nelle prime ore del mattino, Kiev ha lanciato un nuovo raid con droni su San Pietroburgo dopo quello di alcuni giorni fa che ha colpito un terminal petrolifero. Mosca ha risposto colpendo le regioni di Donetsk e Kherson: secondo le autorità di Kiev, i morti sarebbero almeno 12.

In attesa della nuova riunione dei Paesi cosiddetti Volenterosi, che si incontreranno domani a Londra insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, da Washington Donald Trump si smarca, sottolineando che i leader di Kiev e Mosca “dovrebbero risolvere la questione da soli”. Il presidente americano continua a credere che “tutto si risolverà”.