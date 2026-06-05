Francia sotto choc per la scomparsa dell’11enne Lyhanna: il fermato denunciato più volte per abusi su minori

La Francia è sotto choc per il caso dell’11enne Lyhanna, scomparsa il 29 maggio scorso nella regione del Gers, nel sud-ovest del Paese. Dopo 6 giorni di ricerche la polizia ha fatto sapere di aver trovato ieri il corpo di una bambina vestita con “abiti simili” a quelli di Lyhanna in un luogo isolato in una fattoria. È stata disposta un’autopsia. I comunicati della polizia indicano che l’11enne indossava una maglietta a righe bianche e nere, pantaloncini neri e calzini gialli con il marchio della serie manga giapponese ‘One Piece’.

Fermato un 41enne: fu denunciato per stupro ma l’inchiesta fu archiviata

I media francesi hanno riferito che un uomo di 41 anni, ora in custodia, è stato visto davanti alla scuola di Lyhanna nella città di Fleurance e che le telecamere di sorveglianza lo hanno poi ripreso mentre guidava la sua auto con la piccola al suo fianco. L’uomo ha raccontato agli investigatori di averla lasciata vicino a una piscina comunale. Contro di lui in passato sono state presentate diverse denunce, tra cui alcune per stupro. Clémence Meyer, procuratrice della regione del Gers, ha dichiarato che un’accusa secondo cui l’uomo avrebbe violentato una minorenne nella sua casa nella regione del Gers nel 2020 fu oggetto di indagini, con perizie mediche e interrogatori della polizia, ma poi le autorità archiviarono il caso nel 2024 per mancanza di prove. L’uomo era oggetto anche di un’altra indagine di polizia, ancora in corso, per presunto stupro. La vittima minorenne sostiene che il sospettato l’abbia violentata ripetutamente a casa sua nel 2024 e nel 2025. Il caso è rimbalzato tra diverse giurisdizioni. Questa settimana è stata presentata un’altra denuncia di stupro di minore contro l’uomo.

Darmanin: “Gravi negligenze sul sospettato”

Il governo francese ha avviato un’indagine sulle mancate azioni nei confronti del 41enne fermato per la scomparsa dell’11 Lyhanna nel sud-ovest della Francia, contro cui in passato erano state presentate denunce per abusi su minori. Il ministro della Giustizia francese Gerald Darmanin ha dichiarato che i funzionari esamineranno il tempo impiegato per il trasferimento dei fascicoli sull’uomo tra le varie giurisdizioni, il motivo per cui le informazioni vengono trasmesse su carta e non elettronicamente, il motivo per cui la polizia apparentemente non ha seguito gli ordini e “perché non siamo intervenuti nonostante molti mesi di denunce contro l’uomo”. “È assolutamente inaccettabile”, ha aggiunto, “siamo tutti sconvolti da questa grave negligenza”. Darmanin ha poi sottolineato che ciò mette in luce “la nostra scarsa organizzazione e, senza dubbio, il fatto che al ministero della Giustizia e altrove non prendiamo sul serio le parole dei bambini”.

Macron: “Sono scioccato”

Il presidente francese Emmanuel Macron si è unito al coro di sdegno per le denunce senza seguito che erano state mosse in passato contro l’uomo sospettato per la scomparsa dell’11enne Lyhanna. Macron ha affermando che il caso ha messo in luce le crepe del sistema e che era “scioccato”. “Le cose non sono andate come avrebbero dovuto. Questo è chiaro. E quindi è inaccettabile”, ha detto Macron durante la sua visita in Montenegro, “non possiamo guardare in faccia la sua famiglia e dire che è andato tutto bene”.