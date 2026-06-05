Cina, Xi Jinping in visita in Corea del Nord: è la prima volta in sette anni

Anche Kim, nell’ultimo anno, ha riavvicinato Pechino, il principale partner commerciale e fornitore di aiuti

Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in Corea del Nord la prossima settimana, come annunciato oggi da entrambi i Paesi. Si tratterà della sua prima visita in quasi sette anni. Il viaggio rappresenta l’ultimo passo di una serie di iniziative cinesi volte a rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong Un ha cercato di riavvicinarsi alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l’Ucraina. Anche Kim, nell’ultimo anno, ha riavvicinato la Cina, il principale partner commerciale e fornitore di aiuti della Corea del Nord. Xi effettuerà una visita di Stato da lunedì a martedì, secondo quanto riportato dai media statali di entrambi i Paesi in brevi comunicati. La sua ultima visita risale al giugno 2019. Il viaggio avverrà poche settimane dopo che Xi ha ospitato a Pechino, in rapida successione, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin.