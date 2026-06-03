Iran-Usa, attacchi reciproci nella notte

Attacchi reciproci nella notte fra Iran e Stati Uniti. Teheran, secondo quanto riferito dall’esercito americano, ha lanciato missili contro Kuwait e Bahrain, che secondo Washington sono stati abbattuti o non hanno raggiunto il bersaglio, mentre gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro una stazione di controllo militare terrestre iraniana sull’isola di Qeshm, nello Stretto di Hormuz. I Guardiani della rivoluzione hanno dichiarato di aver preso di mira il quartier generale della Quinta Flotta della Marina degli Stati Uniti in Bahrain e un altro Paese nel loro attacco, senza nominare il Kuwait. Secondo quanto riferito dai pasdaran, l’Iran ha lanciato l’attacco in risposta al lancio da parte degli Stati Uniti di un missile nella sala macchine di una petroliera, battente bandiera del Botswana, che cercava di raggiungere l’Iran nonostante il blocco statunitense.