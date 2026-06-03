India, a fuoco un palazzo a Nuova Delhi: 21 morti

Sono 21 al momento in India i morti nell’incendio che ha devastato un edificio nel quartiere di Malviya Nagar, nella parte meridionale di Nuova Delhi. Lo riporta l’agenzia di stampa indiana Press Trust of India, aggiungendo che diverse delle vittime sarebbero stranieri, perlopiù provenienti da Asia Centrale e Africa. L’agenzia scrive che, mentre in un primo momento era stato riferito che le fiamme erano divampate nel ristorante al piano terra dell’edificio, successivamente è emerso che l’incendio sarebbe scoppiato in un B&B. L’edificio ospitava un ristorante al piano terra e un hotel ai piani superiori. La zona, prevalentemente residenziale, è densamente popolata ed è molto frequentata da studenti e giovani professionisti. L’incendio è stato domato con l’aiuto di 8 autopompe e più di 40 persone sono state salvate e trasportate negli ospedali vicini, ha dichiarato la polizia di Delhi in un comunicato. Al momento la causa dell’incendio non è nota. Alcune persone intrappolate all’interno si sono aggrappate alle finestre per chiedere aiuto. Anche i residenti dell’area si sono uniti alle operazioni di soccorso, aiutando a evacuare le persone intrappolate all’interno e portando alcuni dei feriti in salvo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, alcune delle vittime erano cittadini stranieri, in India per cure mediche. Molti pazienti stranieri vanno a Nuova Delhi per cure mediche e spesso soggiornano in hotel vicini o in alloggi residenziali durante le loro visite. Il primo ministro Narendra Modi ha espresso le sue condoglianze per le vittime, ha dichiarato il suo ufficio in un post su X. Ha inoltre affermato che le famiglie delle persone decedute riceveranno ciascuna 200mila rupie (pari a circa 1.800 euro) a titolo di assistenza finanziaria.