Spagna, prosegue il processo al fratello di Sanchez ma le accuse si riducono

Il Tribunale provinciale di Badajoz ha deciso che il processo a carico di David Sanchez, fratello del premier spagnolo, proseguirà, respingendo così la richiesta di archiviazione presentata dalla difesa la scorsa settimana. La Corte ha però deciso di escludere dalle accuse contro Sanchez, quella di aver accettato un incarico illegale perché i termini di prescrizione sono scaduti, riferisce Rtve. Il processo a carico del fratello del primo ministro di Madrid ha preso il via giovedì 28 maggio. David Sanchez è accusato di irregolarità per la sua assunzione nel 2017, quando il fratello non era ancora premier, da parte della provincia di Badajoz come coordinatore dei conservatori. Secondo l’accusa la provincia avrebbe creato una posizione di pubblico impiego ad hoc per il musicista. La Procura aveva chiesto l’archiviazione del caso. Insieme a David Sanchez è sotto processo anche l’ex segretario generale del Psoe in Estremadura, Miguel Angel Gallardo, che all’epoca dell’assunzione di David Sanchez era presidente della provincia di Badajoz.

I legali della moglie del premier chiedono la sospensione del procedimento

La difesa della moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, Begoña Gómez, ha presentato un ricorso di riforma contro il provvedimento del giudice istruttore Juan Carlos Peinado che ha convocato la first lady il prossimo 9 giugno in vista della fase conclusiva del procedimento prima del rinvio a giudizio. Secondo il documento, a cui ha avuto accesso la radio tv pubblica Rtve, l’avvocato di Gómez, Antonio Camacho, ha chiesto la sospensione del procedimento fino a quando il Tribunale provinciale non si sia pronunciato sui ricorsi pendenti contro la richiesta di rinvio a giudizio presentata da Peinado. Il legale ha accusato il giudice istruttore di aver accelerato il ritmo del procedimento in maniera “vertiginosa”, cosa che, ha sostenuto, è “incompatibile con le garanzie del giusto processo in uno stato democratico”. Secondo l’avvocato il giudice istruttore ha fretta che Gomez vada a processo e sieda al banco degli imputati.

Psoe: “Chiari interessi orientati a demolire il governo”

“Nell’ambito di certe indagini, ci sono chiari interessi volti a minare le azioni di un intero governo“, ha detto in conferenza stampa la portavoce del Psoe, Montse Mínguez, in riferimento alle inchieste giudiziarie che vedono coinvolti ex dirigenti socialisti. “Non è qualcosa di adesso, ma accade dal 2023, ci sono alcuni che ancora non hanno superato” l’investitura di Pedro Sanchez come premier, e Feijòo è molto frustrato”, ha aggiunto, affermando che la filtrazione di notizie ai media e l’uso di “doppi standard”, “sollevano dubbi sull’imparzialità di alcuni fatti”. “C’era un media che già sapeva dell’ingresso dell’unità Uco della Guardia Civil”, nella sede del Psoe, “e ha riportato che era per finanziamento illecito, quando non lo era” e il caso era “sotto segreto istruttorio”, ha proseguito Minguez, affermando che Feijóo “ha anticipato il fatto che Zapatero sarebbe stato sotto indagine durante un meeting” e che Miguel Angel Rodríguez, direttore di gabinetto della governatrice di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, aveva informazioni sull’imputazione del procuratore generale. “Begoña Gómez è indagata senza prove per essere la moglie di Sanchez”, ha affermato Minguez, sostenendo che quando le inchieste riguardano il partito socialista, i rapporti dell’unità Uco arrivano rapidamente, mentre quando riguardano il Pp no. “Tutto questo danneggia seriamente le istituzioni e fa sorgere seri dubbi sull’imparzialità di alcuni procedimenti”, e “Feijóo e la destra usano questi temi per smobilitare il nostro elettorato”, ha aggiunto. Si genera “un ambiente irrespirabile e una battaglia psicologica per farci desistere ma non ci piegheranno”, ha assicurato Minguez.