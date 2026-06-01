Libano, Netanyahu ordina di colpire Beirut: "Stiamo eliminando le roccaforti di Hezbollah"

Il governo israeliano ha ordinato all’esercito di colpire obiettivi di Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut, la capitale del Libano. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato: “Non accetteremo in alcun caso che Hezbollah attacchi le nostre città e i nostri cittadini, mentre i suoi quartier generali terroristici a Beirut, nel quartiere di Dahiyeh, restino intatti”. In precedenza, Netanyahu aveva affermato in una dichiarazione congiunta con il ministro della Difesa israeliano Katz di aver ordinato alle forze armate del Paese di attaccare obiettivi nel quartiere meridionale di Beirut Dahiyeh. Dopo l’avvertimento, si è assistito a una fuga in massa dalla zona sud della capitale libanese. “Continuiamo a intensificare la nostra attività sul terreno nel Libano meridionale, eliminando le roccaforti di Hezbollah. Hezbollah è in fuga. Siamo determinati a ripristinare la sicurezza per i residenti del nord, proprio come abbiamo fatto per i residenti del sud”, ha aggiunto Netanyahu.