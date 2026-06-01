Libano, continuano gli attacchi israeliani in tutto il sud del Paese

Ampi attacchi israeliani hanno colpito le città del Libano meridionale mentre le forze di terra continuavano a spingersi più in profondità nel Paese. Alte colonne di fumo si sono sollevate nella città libanese di Arabsalim. Domenica l’esercito israeliano ha affermato che le sue truppe hanno occupato una montagna strategica, sormontata dalla fortezza di Beaufort costruita dai crociati nel sud del Libano, nella più profonda incursione nel Paese in più di un quarto di secolo, nonostante entrambe le parti siano impegnate in colloqui diretti a Washington. La presa ha segnato un importante passo avanti israeliano nell’ultima guerra tra Israele e Hezbollah, iniziata il 2 marzo, quando Hezbollah ha lanciato razzi nel nord di Israele due giorni dopo che Stati Uniti e Israele avevano attaccato l’Iran. Da allora, Israele ha lanciato un’invasione di terra, occupando e bombardando decine di villaggi e città libanesi vicino al confine. Hezbollah ha lanciato migliaia di missili e droni contro i soldati israeliani nel sud del Libano e nel nord di Israele.