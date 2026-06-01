Colombia, presidenziali: il ‘trumpiano’ de la Espriella in testa al primo turno: andrà al ballotaggio con Cepeda

Aberaldo de la Espriella, outsider noto per la sua linea dura contro la criminalità, che si definisce ammiratore di Donald Trump, ha conquistato la testa della corsa presidenziale in Colombia al primo turno di votazioni di domenica sera, aprendo la strada al ballottaggio con Ivan Cepeda, alleato del presidente uscente Gustavo Petro, che ha messo in dubbio i risultati elettorali. Non avendo nessun candidato ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procederà al secondo turno a giugno. Cepeda e Petro hanno seminato dubbi sui risultati del primo turno, affermando senza prove che centinaia di migliaia di voti sarebbero stati manipolati e che attori stranieri avrebbero influenzato l’esito delle elezioni. Cepeda ha dichiarato di attendere che le autorità elettorali esaminino i risultati prima di accettarli.

Milei festeggia il risultato: “Basta fallimenti del socialismo”

“Questo risultato riflette l’anelito del popolo colombiano alla libertà e al progresso e la ferma volontà di dire basta al fallimentare modello socialista che ha causato tanti danni alla nostra regione”. Lo ha scritto in un post sui social il presidente argenti Javier Milei commentando la vittoria del candidato di estrema destra Abelardo de la Espriella al primo turno delle elezioni presidenziali colombiane.