Thailandia, a Bangkok la parata del Pride sui carri allegorici

(LaPresse) A Bangkok in Thailandia domenica in migliaia hanno partecipato al Pride, marciando per le strade della capitale in una parata ricca di carri decorati mentre una folla di spettatori affollava il percorso, in cui la comunità LGBTQ+ celebra il mese dell’Orgoglio. I manifestanti indossavano costumi sgargianti, sventolando bandiere arcobaleno e ballando sulla musica diffusa dai carri. Bangkok è candidata a ospitare il World Pride nel 2030. La celebrazione arriva a più di un anno dall’entrata in vigore della legge thailandese sull’uguaglianza matrimoniale nel gennaio 2025, che ha reso la Thailandia il primo paese del Sud-Est asiatico e il terzo in Asia a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso.