Parigi, un morto e un ferito grave negli incidenti dopo la finale di Champions League: fermati 780 tifosi

Un morto e un ferito grave a Parigi in incidenti avvenuti a margine dei festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Lo ha riferito la procura di Parigi.



Verso l’1:10 si è verificato un incidente stradale mortale: secondo due testimoni, il conducente di una moto da cross, nato nel 2002, si è scontrato frontalmente con dei blocchi di cemento all’altezza di uno svincolo di uscita della tangenziale esterna in direzione di Porte Maillot. Inoltre, sempre secondo la procura di Parigi, più tardi nella notte un’altra persona è rimasta gravemente ferita nel 16° arrondissement, dove alcuni passanti hanno “segnalato un tentativo di omicidio volontario da parte di quattro individui armati, in particolare di un coltello”.



Le condizioni del ferito sono critiche, la procura riferisce che “secondo i passanti si tratterebbe di un 18enne e avrebbe commesso un furto, i sospettati sono fuggiti”.

780 fermi in scontri dopo vittoria Psg, 219 i feriti

Sono 780 in totale le persone fermate nella notte in Francia per le violenze scoppiate nell’ambito dei festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Lo ha riferito il ministero dell’Interno francese, Laurent Nuñez, precisando che è una cifra in aumento del 32% rispetto al 2025, quando i fermi erano stati 592. Nuñez ha aggiunto che durante i disordini sono rimaste ferite 219 persone, fra cui 57 agenti. Nuñez ha affermato che si sono verificati incidenti in circa 15 città in Francia, parlando di “uno o due” negozi vandalizzati in ciascuna delle città interessate oltre a Parigi. Ha dichiarato che sono state fermate in totale 780 persone, di cui 480 nella sola area parigina. La procura di Parigi ha dichiarato che 277 persone sono state formalmente poste in stato di fermo, tra cui 82 minori, per presunti reati. La maggior parte dei casi riguardava aggressioni a agenti di polizia, mentre altre accuse includono furto, atti vandalici e disturbo dell’ordine pubblico. Il ministro dell’Interno ha aggiunto che durante la notte la polizia è intervenuta cinque volte per impedire che la gente bloccasse il traffico sulla principale tangenziale intorno a Parigi. “La maggior parte dei festeggiamenti si è svolta pacificamente” in tutta la capitale francese, ha affermato, sottolineando che la maggior parte degli incidenti si è verificata nel quartiere degli Champs-Élysées e nei pressi dello stadio Parc des Princes, nella zona ovest di Parigi, dove i tifosi si erano radunati per assistere alla partita.