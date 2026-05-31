Malta, Labour vince le elezioni: Abela premier per la quarta volta consecutiva: “Abbiamo scritto la storia”

A Malta il Partito laburista del premier uscente Robert Abela ha vinto le elezioni generali tenutesi ieri, aggiudicandosi un quarto mandato consecutivo al governo. È quanto risulta dalle stime citate dai media locali, mentre i risultati ufficiali sono attesi più avanti nel corso della giornata. Sia i rappresentanti del Labour sia quelli del Partito nazionalista (PN) intanto hanno riconosciuto che le tendenze erano chiare fin dall’inizio dello spoglio.



Abela è primo ministro dal 2020, mentre il Labour è al governo dal 2013. Secondo quanto riferito dal segretario generale del PN, Charles Bonello, il divario con il Partito laburista dovrebbe aggirarsi intorno ai 18mila voti. Se ciò fosse confermato, la maggioranza del Partito laburista si sarebbe ridotta della metà rispetto al 2022. Allora il Labour aveva ottenuto il 55,1% dei voti contro il 41,7% del PN, assicurandosi una maggioranza di 39.474 voti. Nel voto di ieri l’affluenza è stata dell’87,42%, in aumento di 1,82 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti.

Abela: “Abbiamo scritto la storia, vittoria per tutto il Paese”

“Abbiamo scritto la storia. Questa è una vittoria per tutta Malta. Manteniamo vivo lo spirito positivo nazionale”. Lo ha detto il premier maltese Robert Abela, laburista, confermando la vittoria del suo partito nelle elezioni anticipate tenutesi ieri. Lo riporta la stampa locale, aggiungendo che Abela ha promesso che sarà un primo ministro per tutti. Per il Labour si tratta della quarta vittoria consecutiva alle elezioni generali, con la quale si assicura un quarto mandato al governo. Il Labour è al governo dal 2013. Abela invece è primo ministro da gennaio del 2020, quando era subentrato a Joseph Muscat. Avvocato, 48 anni, Abela dovrebbe prestare giuramento lunedì e formare il suo nuovo governo per un mandato di 5 anni.