Iran, Trump: “Lentamente stiamo ottenendo ciò che vogliamo”. Teheran: “Non crediamo a promesse Usa”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha richiesto diverse modifiche all’accordo con l’Iran, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente e al traffico attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo riporta Axios, che cita un alto funzionario dell’amministrazione statunitense e un’altra fonte americana informata sulla questione. Secondo la ricostruzione, il presidente degli Stati Uniti avrebbe prospettato un nuovo scambio di proposte che dovrebbe durare giorni o anche di più.
Il memorandum d’intesa includerebbe attualmente la promessa iraniana di non dotarsi di armi nucleari, ma nulla di più concreto. Prevede un periodo di 60 giorni per negoziare sugli impegni nucleari dell’Iran e sulle modalità di smaltimento di una scorta di uranio arricchito, che si ritiene sia sepolta nel sottosuolo dopo gli attacchi degli Stati Uniti dello scorso anno.
Axios cita il funzionario dell’amministrazione secondo il quale Trump vorrebbe che questa parte fosse aggiornata con dettagli più specifici “su come gli Stati Uniti otterranno il materiale e sulle tempistiche”. Inoltre si starebbero cercando modifiche anche per quanto riguarda la riapertura dello Stretto di Hormuz al traffico marittimo.
“Si arriverà a un accordo”, ha dichiarato la fonte. “Vedremo quando si concretizzerà. Siamo disposti ad attendere perché il presidente ottenga ciò che chiede. Potrebbe volerci una settimana. Potrebbe volerci meno o di più. All’inizio della prossima settimana, speriamo di avere qualcosa”.
“Non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantito i diritti del popolo iraniano” e chi si occupa di diplomazia non ha fiducia nelle parole o nelle promesse degli Stati Uniti. È quanto ha detto il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, secondo quanto riporta Iran International.
“Faremo un ottimo accordo o semplicemente torneremo e la finiremo per via militare”, ma la via dell’accordo “è migliore perché consente di salvare molte vite, che sia dall’altra parte o no”. Lo ha affermato il presidente Usa, Donald Trump, intervistato dalla nuora Lara Trump su Fox News.
Il presidente Usa, Donald Trump, ha dichiarato a Fox News che non ha fretta di raggiungere un accordo con l’Iran ma che gli Stati Uniti stanno ottenendo “lentamente ma sicuramente” ciò che vogliono nei negoziati. “L’unica garanzia che devo avere è che non ci saranno armi nucleari e loro hanno acconsentito”, ha detto Trump, intervistato dalla nuora Lara Trump su Fox News.
“Preferirei un accordo perché potremo aprire lo Stretto immediatamente subito dopo la firma. L’unica garanzia che devo avere è che non ci saranno armi nucleari e loro hanno acconsentito”, ha proseguito Trump. Secondo la ricostruzione da lui fornita, gli iraniani “hanno detto originariamente ‘non svilupperemo un’arma nucleare’; allora io ho chiesto ‘che succede se comprate un’arma nucleare?’, allora ora dicono ‘non svilupperemo un’arma nucleare né in nessun modo compreremo un’arma militare’ e questa è una grande differenza”. “Lentamente stiamo ottenendo ciò che vogliamo. Negoziatori molto duri, si impiega molto tempo ma voglio dire che non ho fretta” perché “se hai fretta non puoi fare un buon accordo”, ha poi aggiunto Trump. E ancora: “Lentamente ma sicuramente stiamo ottenendo ciò che vogliamo” e “se non otteniamo ciò che vogliamo, porremo fine alla cosa in un altro modo”. Nel corso della stessa intervista, Trump ha detto che “faremo un ottimo accordo o semplicemente torneremo e la finiremo per via militare”.
Un soldato delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) è stato ucciso ieri sera in un attacco con droni di Hezbollah nel sud del Libano. Lo fa sapere l’Idf, come riporta The Times of Israel.
Il soldato deceduto è stato identificato come il sergente maggiore Michael Tyukin, 21 anni, dell’Unità di Ricognizione della Brigata Givati, originario di Ashkelon.
L’attacco è avvenuto intorno alle 22:30, quando un drone ha colpito una postazione operativa dei soldati della Brigata Givati.
L’esplosione ha ucciso Tyukin e ferito lievemente altri quattro soldati, che sono stati trasportati in ospedale per le cure.
“Secondo tre funzionari, il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al Paese per una loro valutazione”. È quanto riporta il New York Times.
“Non è stato chiarito quali modifiche siano state apportate al testo dell’accordo – aggiunge il Nyt -. Due funzionari hanno affermato che Trump è preoccupato per alcune parti del potenziale accordo che prevedono lo scongelamento dei fondi destinati agli iraniani. Ha criticato aspramente il presidente Barack Obama per aver fatto lo stesso nell’accordo firmato oltre un decennio fa per limitare il programma nucleare iraniano”.
“Trump – si legge – è anche frustrato per la lentezza con cui si è proceduto a raggiungere un accordo”.
L’esercito israeliano ha annunciato che le sue forze stanno avanzando ulteriormente nel sud del Libano. Già nei giorni scorsi era stata annunciata, come riporta The Times of Israel, un’operazione di terra in Libano, nella zona di Beaufort Ridge e del torrente Wadi Saluki, “per distruggere le infrastrutture [di Hezbollah] ed eliminare i terroristi, nell’ambito del rafforzamento del controllo operativo nel Libano meridionale e della rimozione della minaccia diretta alla Galilea e a Metula”, nonché per “estendere la linea di difesa avanzata”.
I soldati hanno attraversato l’ansa a 90 gradi del fiume Litani, proprio di fronte alla città di confine di Metula, e sono avanzati verso il castello, che domina la Galilea nel nord di Israele, così come la zona di Nabatieh nel Libano meridionale.
Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) affermano di aver esteso i loro attacchi alle aree a nord del fiume Litani e che l’operazione si sta “estendendo ad altre zone”.
L’area di Beaufort e Wadi Saluki ospita “significative” infrastrutture di Hezbollah, che secondo le Idf sarebbero state realizzate con l’assistenza dell’Iran, “da cui i terroristi di Hezbollah hanno gestito i combattimenti e compiuto numerosi attentati terroristici”.
Secondo l’esercito, centinaia di razzi sono stati lanciati dalla zona contro Israele e le truppe nel Libano meridionale.
“Le Idf stanno operando vicino a Nabatieh, un’importante roccaforte di Hezbollah nel Libano meridionale, e sono pronte ad estendere l’offensiva se necessario”, affermano le forze armate.
Prima dell’offensiva di terra, l’aviazione israeliana ha effettuato “massicci” attacchi contro le infrastrutture di Hezbollah nella zona. Sono stati inoltre condotti bombardamenti di artiglieria e carri armati.
Le Forze di Difesa Israeliane affermano inoltre di aver colpito “posizioni strategiche, cercato e neutralizzato infrastrutture militari nell’area di Litani e condotto attività di ingegneria essenziali per creare le condizioni necessarie all’operazione offensiva”.