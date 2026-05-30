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sabato 30 maggio 2026

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Aeroporto di Monaco di Baviera chiuso per avvistamento di un drone

Aeroporto di Monaco di Baviera chiuso per avvistamento di un drone
Photo by: Karl-Josef Hildenbrand/picture-alliance/dpa/AP Images
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La polizia: “Osservazione sospetta”

L’aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, risulta temporaneamente chiuso dalle 9 di questa mattina per motivi di sicurezza. Il portavoce della polizia federale Stefan Bayer ha affermato a Bild che lo stop ai voli è dovuto a una “osservazione sospetta” da parte di alcuni piloti. Secondo Bayer un oggetto volante potenzialmente non autorizzato è stato avvistato nelle vicinanze dello scalo aeroportuale. L’ipotesi è che si tratti di un drone. Numerosi agenti di polizia sono attualmente sul posto e stanno ispezionando l’area. Al momento non è chiaro quanto durerà la chiusura né se i sospetti siano confermati. 

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