Aeroporto di Monaco di Baviera chiuso per avvistamento di un drone

L’aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, risulta temporaneamente chiuso dalle 9 di questa mattina per motivi di sicurezza. Il portavoce della polizia federale Stefan Bayer ha affermato a Bild che lo stop ai voli è dovuto a una “osservazione sospetta” da parte di alcuni piloti. Secondo Bayer un oggetto volante potenzialmente non autorizzato è stato avvistato nelle vicinanze dello scalo aeroportuale. L’ipotesi è che si tratti di un drone. Numerosi agenti di polizia sono attualmente sul posto e stanno ispezionando l’area. Al momento non è chiaro quanto durerà la chiusura né se i sospetti siano confermati.