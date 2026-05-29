Israele, Idf spara contro un aereo civile scambiandolo per un drone

I soldati dell’esercito di Israele avrebbero aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania giovedì notte, scambiandolo per un drone. Non sono stati segnalati danni o feriti. L’Idf ha annunciato che avvierà un’indagine sull’accaduto.

Cosa è successo

I coloni dell’insediamento di Beit El, riporta Times of Israel, hanno segnalato la presenza di diversi droni non identificati sopra la zona. Le truppe dell’esercito dello Stato ebraico sono state inviate a perlustrare la zona e un contingente, credendo di aver individuato un drone, ha aperto il fuoco. In seguito è emerso che la rotta degli aerei in arrivo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv era stata spostata verso est, causando un volo relativamente basso sopra la zona di Beit El. Circostanza che potrebbe aver dato origine alle segnalazioni. Le Forze di difesa israeliane stanno inoltre verificando la possibilità che un drone della polizia abbia sorvolato la zona in quel momento.