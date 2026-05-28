Ucraina, ucciso Alex Pineschi: era un contractor italiano che combatteva per Kiev

Alex Pineschi, un contractor italiano che combatteva per Kiev, è morto in Ucraina. Pineschi era un volontario, e la notizia della sua morte è stata resa nota dall’associazione Memorial sul suo profilo Facebook. “Aiutateci a onorarlo affinché non venga dimenticato”.

“Il nostro amato fratello italiano Alex Pineschi, che prestava servizio come volontario in Ucraina, ha perso la vita sul campo di battaglia“, si legge nel post. “Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”.

Pineschi, originario di La Spezia, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. L’italiano si era arruolato nell’Esercito Italiano militando nel corpo degli Alpini. Tra il 2014 e il 2019 era partito come volontario per l’Iraq. Pineschi, molto attivo online, era legato soprattutto a ‘AP TAC Tactical Training’, realtà specializzata, si legge sul sito, “nella formazione tattica con arma da fuoco e nei corsi di tiro difensivo”. Il ligure, recita la nota di presentazione, “è un istruttore tattico senior con esperienza maturata in contesti operativi complessi e in teatri di conflitto. La sua formazione nasce nei reparti militari, si consolida attraverso l’impiego diretto in Medioriente e si sviluppa nella direzione di programmi addestrativi dedicati a forze di polizia, unità speciali e reparti d’intervento”.