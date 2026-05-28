Libano, attacchi israeliani nella città di Tiro: le immagini dei palazzi distrutti

Macerie ed edifici danneggiati nella città di Tiro, nel sud del Libano, dopo che gli attacchi israeliani notturni hanno colpito la città costiera mentre Israele allargava i suoi attacchi in tutto il Libano in vista dei colloqui programmati a Washington tra funzionari libanesi e israeliani. Gli attacchi notturni a Tiro facevano parte di una più ampia escalation israeliana che ha ucciso almeno 14 persone in tutto il Libano meridionale. Tra le persone uccise ci sono cinque donne e bambini e un soldato libanese, mentre decine di altri sono rimasti feriti. Ore dopo, l’aeronautica israeliana ha effettuato un attacco aereo sul sobborgo meridionale di Choueifat, a Beirut, vicino all’aeroporto internazionale del Libano, segnando il primo attacco vicino alla capitale dal 6 maggio.