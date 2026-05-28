Lady Diana, lettera inedita di 45 anni fa all’asta: “È meraviglioso essere sposati”

La principessa Diana Spencer felice e innamorata. E’ il ritratto che emerge dalle lettere che Lady D in persona scriveva alla sua amica Katherine Hanbury, compagna di classe alla West Heath Girls’ School nel Kent. In una lettera inedita, datata 27 settembre 1981 e resa pubblica dal Daily Mail, Diana fa sapere di essere entusiasta della vita matrimoniale e di stare nel Castello di Balmoral, in Scozia.

Lady Diana: “Grande gioia”

“Abbiamo trascorso una luna di miele meravigliosa con sole infinito e, per fortuna, mare calmo. Ora siamo in Scozia fino alla fine di ottobre, il che è una grande gioia per noi: adoro stare all’aperto tutto il giorno e detesto Londra!“, scrive nella lettere come riportato dal quotidiano britannico. “È meraviglioso essere sposati: penso si possa dire con certezza dopo due mesi!”, afferma l’ex principessa del Galles che in quel periodo si stava adattando alla sua nuova vita e al suo ruolo all’interno della famiglia reale inglese: “È come giocare con gli adulti!”.

Diana ha scritto questa lettera poco dopo il matrimonio con Carlo, avvenuto il 29 luglio 1981 nella Cattedrale di St. Paul a Londra. In seguito la coppia, per la luna di miele, è salita a bordo dello yacht reale Britannia per una crociera di 12 giorni nel Mediterraneo, prima di recarsi a Balmoral per diversi mesi.

La lettera verrà battuta all’asta

La corrispondenza fa parte di una collezione di oggetti (tra cui foto) che verranno messi all’asta dalla signora Hanbury. Secondo il Daily Mail verranno battuti durante la vendita “Fine Art & Interiors” di Gorringe’s a Lewes, nell’East Sussex, a luglio (in occasione del 45° anniversario di matrimonio di Lady D e Carlo). People ha fatto sapere che l’intera raccolta dovrebbe raggiungere un valore compreso tra circa 5.400 e 8.000 dollari.