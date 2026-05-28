Austria, progettò attentato al concerto di Taylor Swift: condannato a 15 anni un 21enne

Il tribunale statale di Wiener Neustadt, in Austria, ha condannato a 15 anni di carcere un ventunenne per aver pianificato un attacco a un concerto di Taylor Swift a Vienna nell’agosto 2024. Lo riferisce l’agenzia di stampa Apa. Il suo avvocato difensore ha dichiarato che il giovane aveva ammesso le accuse relative al piano contro il concerto durante la prima giornata del processo, il mese scorso. Il complotto è stato sventato, ma le autorità austriache hanno comunque cancellato le tre esibizioni di Taylor Swift previste nell’agosto 2024. La popstar aveva definito “devastanti” le cancellazioni dei concerti, ma aveva ringraziato le autorità per aver salvato delle vite.

Il giovane: “Mi dispiace”

Nelle brevi dichiarazioni finali rivolte al tribunale prima che questo si ritirasse per deliberare il verdetto, il 21enne ha detto: “Vorrei solo dire che mi dispiace”. Secondo l’accusa, il giovane aveva pianificato di colpire persone all’esterno dello Ernst Happel Stadium usando coltelli o esplosivi artigianali.

A processo altri due uomini

Decine di migliaia di fan di Taylor Swift erano arrivati in Austria per assistere alle date dell’Eras Tour, la tournée da record della cantante americana. Il 21enne, solo come Beran A. in conformità con le norme austriache sulla privacy, è stato condannato a 15 anni di carcere. Il giovane è stato processato insieme ad Arda K., un altro ventunenne il cui nome completo non è stato reso pubblico. Insieme a un terzo uomo, Hasan E., arrestato e tuttora in custodia cautelare in Arabia Saudita, avrebbero pianificato di compiere attacchi simultanei in Arabia Saudita, Turchia ed Emirati Arabi Uniti durante il Ramadan del 2024 in nome dell’Isis. Solo Beran A. è stato incriminato in relazione al complotto per il concerto.