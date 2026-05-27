Usa, i Simpson alla Casa Bianca: storico autore si candida alla presidenza degli Stati Uniti

Con un colpo di scena degno della serie tv, Dan Greaney, storico autore de ‘I Simpson’, colui che oltre vent’anni fa “predisse” l’ingresso di Donald Trump alla Casa Bianca, si candida alla Presidenza degli Stati Uniti. Greaney ha annunciato la sua candidatura in un comunicato stampa nel quale si descrive come un repubblicano progressista “nella tradizione di Abraham Lincoln e Teddy Roosevelt”. Oltre a “I Simpson”, Greaney, originario del Massachusetts, ha scritto anche per ‘The Office’ e ‘Borat’. Ma il suo script più celebre è probabilmente quello dell’episodio dei Simpson intitolato ‘Bart to the Future’ (Bart al futuro), nel quale Lisa Simpson si ritrova a ereditare la guida del Paese all’indomani di una presidenza Trump. All’epoca, Greaney definì la puntata “un monito per l’America. Sembrava semplicemente l’ultima tappa logica prima di toccare il fondo”.

Facendo un salto in avanti fino ai giorni nostri, il comunicato stampa di Greaney mette ora a confronto gli eventi narrati nell’episodio con fatti reali accaduti successivamente, affermando che l’opera dell’autore, divenuto poi candidato politico, è “riemersa nel dibattito pubblico man mano che la realtà si avvicinava sempre più alla parodia”. “Ciò che un tempo veniva letto come uno scherzo”, suggerisce il comunicato, “oggi appare piuttosto come un monito riguardo alla direzione intrapresa dal Paese”. Greaney, laureato ad Harvard, ha iniziato a intensificare il proprio impegno politico l’anno scorso poiché, stando al comunicato stampa, ha avuto una “premonizione” di un imminente collasso politico americano. Ha così cominciato a pubblicare video online in cui appare vestito con un improvvisato costume da profeta, predicendo “la caduta di Donald Trump e invocando una più ampia resa dei conti morale e culturale”.