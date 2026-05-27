Usa, colpita nel Pacifico presunta imbarcazione utilizzata per il traffico di droga

L’esercito statunitense ha sferrato un altro attacco contro un’imbarcazione sospettata di trasportare droga nell’Oceano Pacifico orientale. Una persona è morta, altre due sono sopravvissute. Un video pubblicato sui social media dal Comando Sud degli Stati Uniti mostra un’imbarcazione che sfreccia sull’acqua prima di esplodere in fiamme. La campagna dell’amministrazione Trump volta a colpire presunte imbarcazioni dedite al traffico di droga nelle acque dell’America Latina, compreso il Pacifico orientale e il Mar dei Caraibi, è in corso dall’inizio di settembre e ha causato la morte di almeno 194 persone in totale.