Ucraina, Lega: “No all’ingresso di Kiev in Ue”

“La Lega è assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione dell’Ucraina all’Unione Europea. Oltre a non avere i requisiti necessari, che altri Paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni”. Così una nota della Lega.

Ucraina, Zelensky a Trump: “Nostra situazione richiede azione rapida”

“Questa settimana ho preparato una lettera speciale indirizzata al presidente degli Stati Uniti e al Congresso. Ieri la lettera è stata ufficialmente consegnata alle istituzioni di Washington. È piuttosto raro che il leader di un altro Stato si rivolga contemporaneamente al presidente e al Congresso degli Stati Uniti con una lettera. Ma la situazione attuale richiede un’azione, un’azione rapida ed efficace. È importante che gli Stati Uniti ascoltino l’Ucraina”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Comprendiamo che gran parte dell’attenzione mondiale sia attualmente concentrata sulla guerra in Iran.

Ma anche la guerra qui in Europa deve finire: una guerra sanguinosa che è già al suo quinto anno su vasta scala”, ha spiegato. “Prima saremo in grado di fornire una maggiore protezione contro le minacce balistiche, prima potremo far funzionare la diplomazia. Finché la Russia continuerà a fare affidamento sui missili, il suo interesse per la diplomazia non sarà reale. Dobbiamo correggere questa situazione. E possiamo farlo solo insieme agli Stati Uniti. L’Ucraina è grata agli Stati Uniti per tutto il suo sostegno. E l’Ucraina sarà ancora più grata per una pace dignitosa e una sicurezza garantita. Tutto questo è possibile, se c’è sufficiente determinazione”, ha concluso.

Tajani: “Favorevoli ad adesione a Ue ma priorità sono Balcani”

“Noi siamo favorevoli ad aprire un percorso che porti l’Ucraina all’interno dell’Unione europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri paesi candidati. Non dobbiamo dimenticare i Balcani”. Lo ha detto il ministero degli Esteri Antonio Tajani parlando in un punto stampa a Limassol dove domani si terrà la riunione informale dei ministri degli Esteri Ue. “Per noi la priorità sono i Balcani,fermo restando che l’Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso, devono anche combattere la corruzione, rispettare le regole per far parte dell’Unione Europea. Noi siamo pronti a far la nostra parte per aiutarli”, ha aggiunto.

Zelensky sente von der Leyen: “Discusso di difesa aerea e adesione a Ue”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito di aver “discusso con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, del lavoro per rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina, soprattutto il potenziale antibalistico. L’Europa dispone delle capacità necessarie e ne abbiamo parlato in particolare nell’ambito della nostra cooperazione con l’UE sul fronte del ‘Drone Deal’”. “Grazie, Ursula, per il sostegno a questo formato. È importante sottolineare che i nostri team stanno lavorando attivamente e che ci sono già Paesi pronti ad aderire”, ha scritto Zelensky su X. “Abbiamo inoltre parlato del percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’Ue. Siamo pienamente pronti per l’apertura di tutti e sei i capitoli negoziali e contiamo di aprire già a giugno il primo. È altrettanto importante che la prima tranche del pacchetto europeo di sostegno venga erogata il prima possibile. È stata fissata una data e speriamo che tutto venga attuato esattamente come concordato”, ha aggiunto.

Cremlino: “Putin aperto ai negoziati con l’Ue”

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha sottolineato che il presidente russo Vladimir Putin è aperto ai negoziati con l’Europa. “Vedremo, perché queste discussioni sui negoziati, per ora, assomigliano più a una sorta di pseudo-scolasticismo, mentre le azioni intraprese finora mirano a esercitare ulteriore pressione sugli ucraini, affinché combattano e non negozino con nessuno. Questa è la realtà”, ha precisato Peskov, parlando a Izvestia. Peskov ha aggiunto che l’Europa “comprende” la necessità di un dialogo con la Russia, ma “ha appena iniziato a maturare”.

Kiev: dichiarato allarme aereo in tutto il Paese

E’ stato dichiarato un allarme aereo in tutta l’Ucraina a causa del decollo di un MiG-31K. Lo ha riferito l’aeronautica militare di Kiev, citata da Ukrainska Pravda. Successivamente, i militari ucraini hanno segnalato un missile, probabilmente diretto a Starokostyantyniv.