Spagna, Guardia Civil perquisisce sede Psoe per possibile finanziamento illecito

Agenti dell’Unità Operativa Centrale (Uco) della Guardia Civil mercoledì mattina hanno fatto irruzione nella sede del Psoe, in calle Ferraz, a Madrid, per raccogliere informazioni su un possibile schema di finanziamento illecito all’interno del partito. La notizia della perquisizione della sede centrale del Psoe ha ulteriormente infuocato il clima politico in Spagna, dopo la recente indagine a carico dell’ex premier socialista José Luis Rodriguez Zapatero, sospettato di traffico di influenze e altri reati.