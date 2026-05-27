Bloccati in una grotta in Laos, il video dei soccorritori tra i cunicoli: "Presto buone notizie"

Si riprende in un ambiente angusto e umido, ma è ottimista: “Non dovrebbe volerci molto prima di avere buone notizie”. È Kengkaj Bongkawong, capo della Metta Tham Rescue Kalasin, l’organizzazione di soccorso thailandese che oggi arriva all’ottavo giorno di ricerca delle sette persone bloccate dal 19 maggio in una grotta del Laos. Il soccorritore fornisce informazioni sulle ricerche: “Siamo riusciti a raggiungere questa zona, ma ora dovremo immergerci per attraversare questo tunnel. Dobbiamo immergerci per passare da sotto e poi andare verso destre”, spiega Bongkawong in un video pubblicato sui social. “Una volta raggiunta la parte destra, ci avvicineremo alla zona in cui sospettiamo che siano intrappolati”, aggiunge. Le sette persone sono abitanti di un villaggio del Laos. Sono rimaste intrappolate a causa di un’inondazione che ha bloccato l’uscita della grotta. Non ci sono conferme ufficiali sul motivo dell’escursione, ma un gruppo di soccorso del Laos ha affermato che la grotta era frequentata da residenti locali alla ricerca di oro, anche se le autorità li avevano ripetutamente avvertiti di non entrare nella grotta per motivi di sicurezza.