Arabia Saudita, pellegrini musulmani arrivano a Mina per compiere il rito della lapidazione di Satana

Oltre 1,5 milioni di musulmani sono giunti a Mina, in Arabia Saudita, per partecipare al rituale della lapidazione nell’ambito del pellegrinaggio annuale dell’Hajj. I pellegrini hanno raccolto i sassolini durante la notte a Muzdalifah, un’area situata a pochi chilometri da Arafat, una collina alle porte della città della Mecca che riveste un grande significato spirituale. L’Hajj, uno dei Cinque Pilastri dell’Islam, è un obbligo da adempiere una volta nella vita per ogni musulmano che ne abbia i mezzi finanziari e sia fisicamente in grado di compierlo.