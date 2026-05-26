Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 26 maggio 2026

Ultima ora

Trump completa le visite mediche: “La mia salute è perfetta”

Trump completa le visite mediche: “La mia salute è perfetta”
(AP Photo/Rod Lamkey, Jr.)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Il presidente ha lasciato il Walter Reed National Military Medical Center di Washington

Donald Trump ha lasciato il Walter Reed National Military Medical Center, dove si è sottoposto martedì mattina ad una serie di controlli medici. Per il 79enne presidente si è trattato della quarta visita medica resa pubblica da quando è stato rieletto per il secondo mandato. “Ho appena terminato la mia visita medica semestrale presso il Walter Reed Military Medical Center. È risultato tutto perfetto. Grazie agli straordinari medici e a tutto lo staff! Sto rientrando alla Casa Bianca”, scrive in un post il capo della Casa Bianca. Si tratta della quarta visita medica resa pubblica dal tycoon da quando è stato rieletto per il secondo mandato, e arriva mentre cerca di proiettare un’immagine di forza in vista delle elezioni di metà mandato che metteranno alla prova la sua influenza sugli elettori. 

© Riproduzione Riservata