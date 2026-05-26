Trump completa le visite mediche: “La mia salute è perfetta”

Donald Trump ha lasciato il Walter Reed National Military Medical Center, dove si è sottoposto martedì mattina ad una serie di controlli medici. Per il 79enne presidente si è trattato della quarta visita medica resa pubblica da quando è stato rieletto per il secondo mandato. “Ho appena terminato la mia visita medica semestrale presso il Walter Reed Military Medical Center. È risultato tutto perfetto. Grazie agli straordinari medici e a tutto lo staff! Sto rientrando alla Casa Bianca”, scrive in un post il capo della Casa Bianca. Si tratta della quarta visita medica resa pubblica dal tycoon da quando è stato rieletto per il secondo mandato, e arriva mentre cerca di proiettare un’immagine di forza in vista delle elezioni di metà mandato che metteranno alla prova la sua influenza sugli elettori.