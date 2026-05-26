Caso Zapatero, il governo spagnolo: “Rispettiamo la presunzione d’innocenza, avanti fino al 2027”

Il governo spagnolo continua a difendere il principio della presunzione di innocenza nel caso che vede coinvolto l’ex premier socialista José Luis Rodriguez Zapatero, indagato per traffico di influenze e altri reati per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. “E’ il momento che la giustizia faccia il suo lavoro. Abbiamo rispetto e fiducia nel lavoro della giustizia”, ha detto la portavoce dell’esecutivo Elma Saiz incalzata dai cronisti in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Saiz ha messo in risalto “l’eredità” politica di Zapatero e ha difeso ancora una volta “la trasparenza” del salvataggio di Plus Ultra che, ha detto, ha seguito “criteri tecnici”. In conferenza stampa è intervenuto anche il ministro per la Trasformazione digitale Oscar Lopez che ha ammesso di conoscere Zapatero da molto tempo. “Confido nella sua innocenza”, ha detto.

La portavoce dell’esecutivo: “Non condivido richieste voto anticipato”

Saiz ha confermato la volontà dell’esecutivo di andare avanti fino al 2027, ovvero fino a fine legislatura, “e oltre”, nonostante le richieste di elezioni anticipate arrivate da partiti come il Partito nazionalista basco (Pnv) e Coalicion Canaria (Cc), che nel 2023 votarono a favore dell’investitura di Pedro Sanchez come premier. Gli alleati del governo hanno espresso il loro malessere dopo l’esplosione del caso Zapatero. “Rispetto le dichiarazioni dei partiti, ma non le condivido”, ha detto Saiz, che ha difeso l’attività del governo. “Ogni giorno l’esecutivo lavora per migliorare la vita delle persone”, ha sostenuto.

Nel paese scalpore per le foto dei gioielli nell’ufficio dell’ex premier

In Spagna sta facendo molto scalpore l’inchiesta che vede coinvolto. Con il passare dei giorni sono venute alla luce nuove informazioni riguardanti l’indagine portata avanti dagli inquirenti e avviata dopo segnalazioni arrivate da Francia e Svizzera su una rete di riciclaggio di denaro legata al Venezuela. L’ex leader socialista non solo è sospettato di aver interceduto per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra, con legami con il paese caraibico, in cambio di favori economici, ma avrebbe negoziato accordi riguardanti tonnellate di petrolio, nonché l’esportazione di oro e nichel dal Venezuela. Nei messaggi scambiati tra i presunti componenti della rete viene chiamato ‘Z’, ‘Zzz’ o anche ‘Zorro’. Nella perquisizione del suo ufficio la polizia ha trovato una cassaforte contenente decine di gioielli con pietre preziose. Le immagini hanno suscitato indignazione tra i cittadini che sui social si sono scatenati con meme ironici sull’ex premier noto per aver detto che “essere socialista significa avere poco ed essere disposti a dare molto”. Immagini generate dall’IA con Zapatero ricoperto di gioielli o con un cartello ‘compro oro’ vicino alla metro di Madrid, sono circolate sul web, oltre a paragoni tra la sua segretaria Gertrudis e Cleopatra. L’ex premier ha negato le accuse e dovrà comparire il 2 giugno al Tribunale Nazionale.