Belgio, treno investe scuolabus: diverse vittime. I soccorsi

Un treno ha investito uno scuolabus a un passaggio a livello a Buggenhout, in Belgio, nelle Fiandre orientali. È successo intorno alle 8,15 di martedì. La notizia è stata confermata dal gestore della rete ferroviaria Infrabel. Diverse persone hanno perso la vita nella collisione. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma le prime informazioni indicano che il passaggio a livello fosse chiuso al momento dello scontro. Non si sono registrati feriti a bordo del treno, ma i servizi di emergenza sono intervenuti dopo essere stati allertati della presenza di vittime sullo scuolabus.