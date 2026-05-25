Flotilla, trasferiti a Bengasi i due italiani: trattati come possibili clandestini

Secondo quanto si apprende da fonti informate, i due attivisti italiani della Flotilla in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Ieri Global Sumud Italia aveva riferito che si erano persi i contatti con un gruppo di attivisti del ‘Global Sumud Land Convoy’, che includeva italiani, dopo che si erano avvicinati a un posto di blocco a Sirte per negoziare il passaggio. Il convoglio trasporta aiuti umanitari per la popolazione della Striscia di Gaza e sta cercando di raggiungere il territorio palestinese via terra. Secondo quanto riferito dagli attivisti, i due italiani sono il pugliese Domenico Centrone e la piemontese Leonarda Alberizia.

Tajani: “Mi auguro tornino presto a casa”

Sulla Flotilla “stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l’udienza davanti al giudice. Io mi auguro che possano espellerli il prima possibile, quindi possano tornare a casa”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’evento organizzato presso Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani a Roma, in occasione dell’anniversario della nascita dell’Unione Africana. “Stiamo seguendo minuto per minuto la situazione, come abbiamo seguito gli altri che erano in Israele. Speriamo che la questione si possa risolvere in maniera positiva”, ha concluso il ministro.

Amnesty: “A Bilbao uso eccessivo della forza contro attivisti Flotilla”

Amnesty International ha condannato “l‘uso eccessivo della forza” impiegato dagli agenti della polizia basca (Ertzaintza) contro i membri della Global Sumud Flotilla all‘aeroporto di Loiu a Bilbao. “Le immagini pubblicate non mostrano alcuna giustificazione legittima per l’uso della forza. È estremamente grave che persone già a terra siano state ripetutamente colpite con i manganelli”, ha affermato la ong in una nota, chiedendo poi “un’indagine approfondita e un accertamento delle responsabilità”. “I protocolli di polizia devono vietare l’uso dei manganelli contro individui immobilizzati che non rappresentano un pericolo”, ha rimarcato Amnesty. Domenica a Bilbao si è tenuta una manifestazione contro l’azione dell’Ertzaintza e del Governo basco all’aeroporto di Loiu. I manifestanti hanno accusato le autorità regionali di essere “complici del sionismo”. Sabato all’arrivo degli attivisti allo scalo ci sono state tensioni con la polizia basca e quattro persone, tra cui tre partecipanti alla Flotilla, sono state arrestate. In un video pubblicato dalla Global Sumud Flotilla si vedono gli attivisti rientrati dalla Turchia intonare cori a favore della Palestina. Un agente della polizia basca cerca allora di allontanare gli attivisti dalla folla arrivata all’aeroporto per accoglierli. Un’attivista si sposta e cerca di andare incontro al gruppo di persone. In quel momento gli agenti lo fermano e iniziano a manganellare il gruppo della Flotilla. Alcuni vengono immobilizzati a terra mentre gli agenti continuano a usare contro di loro il manganello tra le grida dei presenti.