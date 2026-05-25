Bangladesh, camion si ribalta in autostrada: almeno 15 i morti

Un camion si è ribaltato lunedì mattina mentre percorreva un’autostrada principale del Bangladesh. Il bilancio è di almeno 15 morti e 10 feriti. L’incidente è avvenuto dopo che l’autista ha perso il controllo del mezzo, intorno alle 5 del mattino, nella zona di Soratoil, 83 chilometri a nord-ovest della capitale, Dacca, ha dichiarato il capo della polizia locale Fuad Hossain. Gli incidenti stradali in Bangladesh – Paese di oltre 170 milioni di abitanti – uccidono migliaia di persone ogni anno a causa della scarsa applicazione delle norme di circolazione e delle cattive condizioni delle strade.