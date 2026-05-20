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mercoledì 20 maggio 2026

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Usa, Trump scherza con Melania: "C’è spazio solo per una star in una famiglia, meglio che me ne sbarazzi"

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Atmosfera distesa e battute al picnic del Congresso organizzato sul prato sud della Casa Bianca. Donald Trump è intervenuto accanto alla First Lady Melania, scherzando sul successo e sulla popolarità della moglie davanti a parlamentari e ospiti. “Non mi piace mai parlare dopo la nostra fantastica First Lady perché mi fa sembrare un po’ scialbo“, ha detto Trump tra le risate del pubblico. Il presidente americano ha poi elogiato Melania definendola “così popolare”, facendo riferimento anche al documentario dedicato alla First Lady. “Ha fatto un film, è diventato numero uno, poi è arrivato sulle piattaforme streaming ed è diventato ancora numero uno”, ha aggiunto. Infine la battuta conclusiva: “Ricordatevi che in una famiglia c’è spazio solo per una star. Quindi è meglio che me ne sbarazzi“.