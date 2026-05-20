Usa, maxi incendio in California: intere colline completamente bruciate

Oltre 17mila persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni per un vasto incendio boschivo divampato nella California meridionale. Il rogo, chiamato “Sandy Fire”, è scoppiato sulle colline sopra Simi Valley, a circa 50 chilometri da Los Angeles, alimentato da forti raffiche di vento. In poche ore le fiamme hanno già bruciato oltre cinque chilometri quadrati di vegetazione secca e distrutto almeno un’abitazione, secondo i vigili del fuoco della contea di Ventura. Gli elicotteri e gli aerei antincendio hanno effettuato lanci continui d’acqua mentre una densa colonna di fumo ha avvolto la città. Le autorità mantengono gli ordini di evacuazione per diversi quartieri. L’incendio al momento è contenuto solo al 5% e le cause restano ancora sotto indagine.