Usa, il Pentagono riduce da quattro a tre le brigate in Europa

Il Pentagono in una nota ha reso noto di aver “ridotto da quattro a tre il numero totale di Brigate di Combattimento assegnate all’Europa”. Questo – viene spiegato – “riporta il numero di Brigate presenti in Europa ai livelli del 2021”. Tale decisione – si legge ancora – “è il risultato di un processo complesso e articolato, incentrato sulla presenza delle forze statunitensi in Europa. Ciò comporterà un temporaneo ritardo nel dispiegamento delle forze statunitensi in Polonia, un alleato modello degli Stati Uniti”.



Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, “ha parlato oggi con il viceprimo ministro polacco Kosiniak-Kamysz e il Dipartimento rimarrà in stretto contatto con le controparti polacche nel corso di questa analisi, anche per garantire che gli Stati Uniti mantengano una forte presenza militare in Polonia. La Polonia ha dimostrato sia la capacità che la determinazione a difendersi. Gli altri alleati della Nato dovrebbero seguire il suo esempio”, dice ancora il Pentagono.

Pentagono: “Riduzione brigate in Europa in linea con ‘America First”

La decisione di ridurre quattro a tre il numero totale di Brigate di Combattimento statunitensi assegnate all’Europa “è concepita per promuovere l’agenda “America First” del Presidente Trump in Europa e in altri teatri operativi”. E’ quanto si legge in una nota del Pentagono. “Il Dipartimento determinerà la destinazione finale di queste e altre forze statunitensi in Europa sulla base di un’ulteriore analisi dei requisiti strategici e operativi degli Stati Uniti, nonché della capacità dei nostri alleati di contribuire con le proprie forze alla difesa dell’Europa”, viene spiegato ancora.

Pentagono: “Incentiveremo alleati Nato ad assumersi responsabilità difesa Ue”

La decisione di ridurre quattro a tre il numero totale di Brigate di Combattimento statunitensi assegnate all’Europa, che punta a “promuovere” l’agenda America First di Donald Trump “incentiverà e consentirà ai nostri alleati della Nato di assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell’Europa”, è quanto si legge in una nota del Pentagono.