Ucraina, Financial Times: “Draghi o Merkel possibili mediatori con Putin”

L’Unione Europea starebbe valutando il coinvolgimento dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel e dell’ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi come possibili figure incaricate di mediare con il presidente russo Vladimir Putin nel tentativo di favorire un percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Lo riporta il Financial Times, che cita fonti europee considerate a conoscenza del dossier.

Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico, all’interno delle istituzioni europee starebbe prendendo forma un confronto sulla necessità di individuare personalità autorevoli e riconosciute a livello internazionale in grado di riaprire un canale di dialogo con il Cremlino, in una fase in cui il conflitto continua a provocare tensioni sul piano militare, economico e geopolitico.

Tra i nomi presi in considerazione figurerebbero appunto Merkel e Draghi, entrambi considerati interlocutori con una forte credibilità internazionale e con un’esperienza consolidata nei rapporti con Mosca. Merkel, durante i suoi anni alla guida della Germania, ha avuto un ruolo centrale nei negoziati europei con la Russia, mentre Draghi mantiene un profilo di rilievo negli equilibri politici ed economici internazionali.

Le stesse fonti spiegano che il tema sarà affrontato dai ministri degli Esteri dell’Ue nel corso di una riunione informale prevista la prossima settimana a Cipro. Sul tavolo ci sarebbe la possibilità di definire una strategia diplomatica comune che possa accompagnare eventuali futuri colloqui con Mosca, anche alla luce delle crescenti pressioni internazionali per arrivare a una soluzione negoziata del conflitto.

Al momento non risultano conferme ufficiali né da parte delle istituzioni europee né dagli entourage dei due ex leader europei coinvolti nelle indiscrezioni.