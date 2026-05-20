Russia, tre giorni di esercitazioni nucleari: le immagini delle manovre

Tre giorni, 64.000 militari coinvolti, più di 200 lanciatori di missili e 140 velivoli, 73 navi da guerra e 13 sottomarini: sono i numeri dell’esercitazione che la Russia ha avviato per testare missili balistici e da crociera a capacità nucleare. Le operazioni arrivano in un momento in cui l’Ucraina sta intensificando gli attacchi con droni. Le manovre si concentreranno sulla “preparazione e l’uso delle forze nucleari sotto la minaccia di un’aggressione”, riferisce il ministero della Difesa russo, aggiungendo che otto dei sotto marini impegnati sono armati con missili balistici intercontinentali a testata nucleare e che saranno. Le esercitazioni serviranno anche a mettere in pratica la cooperazione con la Bielorussia, Paese alleato che ospita armi nucleari russe.