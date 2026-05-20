Iran, Nyt: Usa e Israele volevano Ahmadinejad come nuovo leader

Una scelta definita “sorprendente” dal quotidiano statunitense, in quanto l’ex presidente è noto per le sue posizioni anti-israeliane e anti-americane

Secondo il New York Times, Israele e Stati Uniti avrebbero valutato Mahmoud Ahmadinejad come possibile leader dell’Iran qualora si fosse giunti a un “regime change” nel Paese dopo l’ondata di attacchi che ha preso il via lo scorso 28 febbraio. Una scelta definita “sorprendente” dalla testata in quanto il 69enne di Aradan è noto per le sue posizioni intransigenti, anti-israeliane e anti-americane.

Il quotidiano americano riferisce che un raid dello Stato ebraico contro l’abitazione dell’ex presidente iraniano a Teheran – nel quale sarebbe rimasto ferito – aveva come obiettivo quello di liberarlo dagli arresti domiciliari. Dopo il raid, aggiunge il Nyt citando funzionari statunitensi e un collaboratore dell’ex presidente, Ahmadinejad si sarebbe “disilluso” rispetto al piano e da allora non sarebbe più apparso in pubblico.

Chi è Ahmadinejad

Mahmoud Ahmadinejad è stato il sesto presidente della Repubblica Islamica dal 2005 al 2013, nonché sindaco di Teheran dal 2003 al 2005. Successore di Mohammad Khātami, ha conquistato notorietà internazionale per le sue idee politiche fortemente conservatrici, antioccidentali, anti-statunitensi e anti-israeliane. Nel 2013 ha preso il suo posto Hassan Rouhani.

Dialogo in corso tra Usa e Iran

Nel frattempo Iran e Stati Uniti hanno ripreso a parlare con la prospettiva di arrivare a un accordo. Donald Trump per ora ha scongiurato nuove operazioni militari contro Teheran che però afferma: “Se il nemico commette una nuova follia e attacca di nuovo il nostro Paese, apriremo nuovi fronti contro di lui con strumenti e metodi inediti“. Il Qatar, Paese mediatore nei negoziati, ha confermato che la comunicazione tra i leader regionali e le parti coinvolte nella guerra è “in corso”, ma ha anche precisato di credere che “serva più tempo” per raggiungere un’intesa.