Iran, Araghchi: “Abbattuto un F-35, tante sorprese se torna la guerra”

“A mesi dall’inizio della guerra contro l’Iran, il Congresso degli Stati Uniti riconosce la perdita di decine di velivoli per un valore di miliardi di dollari”. È quanto sostiene il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un messaggio pubblicato su X, nel quale rivendica i risultati ottenuti dalle forze armate di Teheran nel conflitto con gli Stati Uniti e i loro alleati.
Nel post, Araghchi afferma che le capacità militari iraniane avrebbero inflitto danni significativi all’aviazione americana, facendo riferimento in particolare ai caccia di ultima generazione impiegati nel teatro di guerra. “Le nostre potenti Forze armate sono confermate come le prime ad aver abbattuto un caccia F-35 tanto celebrato”, scrive il capo della diplomazia iraniana, rilanciando una delle rivendicazioni più simboliche avanzate da Teheran dall’inizio delle ostilità.
Il ministro iraniano aggiunge inoltre che l’esperienza maturata sul campo avrebbe rafforzato ulteriormente le capacità operative dell’esercito e dei Pasdaran. “Con le lezioni apprese e le conoscenze acquisite, un ritorno alla guerra riserverà molte altre sorprese”, conclude Araghchi, lasciando intendere che l’Iran sarebbe pronto a fronteggiare eventuali nuove escalation militari.
Le dichiarazioni arrivano mentre continuano le tensioni tra Iran e Stati Uniti, in un contesto regionale ancora altamente instabile e segnato dalle conseguenze del conflitto che nei mesi scorsi ha coinvolto direttamente diversi attori del Medio Oriente.
“Ho informato oggi il Consiglio di Sicurezza dell’Onu sulla situazione della centrale nucleare di Barakah, negli Emirati Arabi Uniti, dopo l’attacco con droni di domenica”. Lo scrive su X il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi. “Sebbene i livelli di radiazioni restino normali e l’alimentazione elettrica esterna sia stata ripristinata, la situazione desta grave preoccupazione”, aggiunge Grossi, sottolineando che “gli attacchi contro impianti nucleari destinati a scopi pacifici sono inaccettabili e comportano rischi evidenti per le persone e per l’ambiente”. Il direttore dell’Aiea ribadisce inoltre l’appello “a tutte le parti affinché rispettino i sette pilastri indispensabili per garantire la sicurezza nucleare”. Grossi riferisce infine di essere stato “in contatto con i leader della regione del Golfo” e annuncia che l’Aiea “continuerà a fare tutto il possibile, nel quadro del proprio mandato, per contribuire alla sicurezza nucleare e sostenere gli sforzi verso una soluzione diplomatica”.
L’Iran accusa gli Stati Uniti di cercare di “insabbiare” i propri crimini all’Onu. In un post su X la missione iraniana presso le Nazioni Unite sostiene che Washington stia “diffondendo menzogne, false accuse e disinformazione contro l’Iran e il suo programma nucleare pacifico” in seno al Consiglio di Sicurezza. Gli Stati Uniti, aggiunge Teheran, “continuano a violare il diritto internazionale attraverso blocchi marittimi illegali e un sostegno incondizionato ai crimini e alle atrocità del regime israeliano nella regione”. “Di fatto, il colpevole e il ladro ora si atteggiano a pubblico ministero e giudice, cercando di insabbiare i propri crimini”, afferma la missione iraniana.
Secondo il New York Times, Israele e Stati Uniti avrebbero valutato Mahmoud Ahmadinejad come possibile leader dell’Iran qualora si fosse giunti a un ‘regime change’ nel paese dopo l’ondata di attacchi che ha preso il via lo scorso 28 febbraio. Il quotidiano riferisce che un raid israeliano contro l’abitazione dell’ex presidente iraniano a Teheran aveva come obiettivo quello di liberarlo dagli arresti domiciliari. Ahmadinejad sarebbe rimasto ferito nel attacco. Dopo il raid, aggiunge il Nyt citando funzionari statunitensi e un collaboratore dell’ex presidente, Ahmadinejad si sarebbe “disilluso” rispetto al piano e da allora non sarebbe più apparso in pubblico. Quella di Ahmadinejad – secondo il New York Times – sarebbe stata una scelta “sorprendente” in quanto l’ex presidente iraniano è noto per le sue posizioni intransigenti, anti-israeliane e anti-americane.