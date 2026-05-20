Iran, Araghchi: “Abbattuto un F-35, tante sorprese se torna la guerra”

“A mesi dall’inizio della guerra contro l’Iran, il Congresso degli Stati Uniti riconosce la perdita di decine di velivoli per un valore di miliardi di dollari”. È quanto sostiene il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un messaggio pubblicato su X, nel quale rivendica i risultati ottenuti dalle forze armate di Teheran nel conflitto con gli Stati Uniti e i loro alleati.

Nel post, Araghchi afferma che le capacità militari iraniane avrebbero inflitto danni significativi all’aviazione americana, facendo riferimento in particolare ai caccia di ultima generazione impiegati nel teatro di guerra. “Le nostre potenti Forze armate sono confermate come le prime ad aver abbattuto un caccia F-35 tanto celebrato”, scrive il capo della diplomazia iraniana, rilanciando una delle rivendicazioni più simboliche avanzate da Teheran dall’inizio delle ostilità.

Il ministro iraniano aggiunge inoltre che l’esperienza maturata sul campo avrebbe rafforzato ulteriormente le capacità operative dell’esercito e dei Pasdaran. “Con le lezioni apprese e le conoscenze acquisite, un ritorno alla guerra riserverà molte altre sorprese”, conclude Araghchi, lasciando intendere che l’Iran sarebbe pronto a fronteggiare eventuali nuove escalation militari.

Le dichiarazioni arrivano mentre continuano le tensioni tra Iran e Stati Uniti, in un contesto regionale ancora altamente instabile e segnato dalle conseguenze del conflitto che nei mesi scorsi ha coinvolto direttamente diversi attori del Medio Oriente.