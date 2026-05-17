Maldive, arrivati tre sub finlandesi esperti per cercare corpi italiani

Tre subacquei esperti provenienti dalla Finlandia sono arrivati alle Maldive per assistere nella ricerca in corso dei quattro italiani scomparsi durante un’immersione vicino all’atollo di Vaavu.

L’arrivo del team specialistico è stato confermato al media locale Sun dal portavoce del governo, Mohamed Hussian Shareef. I tre esperti tecnici di immersione sono stati chiamati su richiesta del governo italiano, ha detto il portavoce affermando che anche i governi del Regno Unito, dell’Australia e degli Stati Uniti hanno offerto assistenza. Le operazioni di ricerca dei quattro italiani sono state temporanemanete sospese dopo la morte di un sub esperto delle Forze di Difesa Nazionale delle Maldive, coinvolto nella missione. Il militare deceduto è stato identificato come il sergente maggiore Mohammed Mahdi. Dopo la sua morte sui social media sono emerse diffuse preoccupazioni, con molti che chiedevano un’indagine completa sulle circostanze dell’incidente.