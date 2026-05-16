Regno Unito, ex ministro Streeting si candida alla leadership del Labour

L’ex ministro Wes Streeting ha confermato che si candiderà alla leadership del Partito Laburista per sostituire l’attuale primo ministro Keir Starmer. “Abbiamo bisogno di una vera competizione con i migliori candidati in lizza, e io mi candiderò”, ha detto a Sky News. Streeting ha spiegato di non aver voluto forzare una competizione immediata, poiché “non era nell’interesse del partito” avere una competizione prima che Andy Burnham avesse avuto la possibilità di tornare in parlamento. Streeting ha ribadito il suo appello a Starmer affinché “definisca un calendario di successione alla leadership” e “dia ai suoi ministri la libertà di nominare chiunque ritengano opportuno come leader del nostro partito e primo ministro del nostro Paese”.