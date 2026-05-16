Maldive, recuperato il corpo di uno dei 5 sub deceduti. La Farnesina invia personale a Malé

Le ricerche dei corpi dei sub italiani deceduti alle Maldive, dopo la tragica immersione nell’atollo di Vaavu, sono riprese oggi. Le operazioni sono state sospese a causa del maltempo e delle forti correnti che stanno rendendo particolarmente complesso l’accesso alla grotta subacquea dove il gruppo si era immerso.

Identificato il corpo di Gianluca Benedetti

Finora, è stato recuperato e identificato un solo corpo: quello del padovano Gianluca Benedetti. Ne restano da individuare altri quattro. La tragedia si è consumata durante una crociera scientifica biologica a cui partecipavano 25 italiani, a bordo dell’imbarcazione ‘Duke of York’. Cinque di loro, tutti sub esperti, si erano immersi in una grotta situata a circa 50-60 metri di profondità. Le vittime sono – oltre a Benedetti – Monica Montefalcone, ricercatrice genovese, sua figlia Giorgia Sommacal, e i piemontesi Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Gli altri 20 italiani che partecipavano alla spedizione “stanno bene” e “sono assistiti dall’ambasciata italiana a Colombo”, fa sapere la Farnesina.

La grotta “si divide in tre segmenti comunicanti tra loro”

Restano molti i punti da chiarire, per questo la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. La grotta “si divide in tre segmenti comunicanti tra loro”, spiega l’ambasciatore d’Italia a Colombo Damiano Francovigh. I sommozzatori della Guardia costiera maldiviana sono riusciti a esplorare soltanto i primi due ambienti prima di dover risalire per rispettare i tempi di decompressione. Oggi, dice sempre Francovigh, “è prevista una nuova immersione” per tentare di raggiungere il terzo ambiente della cavità.

La grotta in cui è avvenuto l’incidente è conosciuta dagli esperti subacquei della zona. “L’imboccatura è grande almeno 15 metri e all’interno si percorre uno spazio lungo quanto un campo da calcio“, ha raccontato a LaPresse Antonio Mangone, istruttore subacqueo che per anni ha lavorato alle Maldive e e che ben conosce il sito dell’immersione.

La Farnesina invia ulteriore personale alle Maldive

“È una disgrazia che ha colpito il nostro Paese. Faremo tutto il possibile per recuperare le salme dei nostri connazionali”, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il presidente maldiviano, Mohamed Muizzu, ha espresso il proprio cordoglio al presidente Sergio Mattarella e al popolo italiano, assicurando che “la ricerca dei quattro subacquei dispersi resta la massima priorità”. La Farnesina, intanto, ha disposto l’invio di ulteriore personale a Malé per rafforzare il supporto alle famiglie e alle operazioni sul posto.