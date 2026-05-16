Maldive, riprese le immersioni per recuperare i corpi dei 4 sub italiani – La diretta

Riprendono oggi le ricerche dei corpi dei quattro italiani morti alle Maldive mentre erano impegnati in un’escursione nelle acque dell’isola di Alimathà, oltre i cinquanta metri di profondità. La Guardia Costiera locale si sta occupando delle operazioni di recupero di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, tutti esperti appassionati di immersioni. Il corpo della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato ritrovato ieri con le autorità maldiviane e italiane che stanno indagando per capire le cause della tragedia. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per comprendere se sia stato un’incidente o se dietro la morte dei cinque sub possano nascondersi negligenze più gravi.
Il ministero del Turismo e dell’Aviazione Civile delle Maldive ha comunicato in una nota di aver “sospeso a tempo indeterminato la licenza di esercizio dell’imbarcazione da crociera subacquea MV Duke of York, in attesa dell’esito delle indagini relative all’incidente subacqueo verificatosi nell’atollo di Vaavu il 14 maggio 2026”. Nell’incidente hanno perso la vita cinque italiani.
La Guardia costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell’incidente di giovedì scorso. Ne dà notizia la Farnesina in una nota. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in contatto con l’ambasciatore d’Italia a Colombo Damiano Francovigh, competente per le Maldive, e la console onoraria a Malè Giorgia Marazzi che sono imbarcati sulla unità di appoggio ‘Ghazee’ della guardia costiera per seguire le operazioni di recupero.
Tajani ha dato disposizioni alla Farnesina di seguire il recupero dei corpi ma anche di offrire assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su sua richiesta, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il ‘Duke of York’, lo yacht su cui erano ospitati i 25 turisti italiani fra i quali i 5 sub scomparsi, ha appena raggiunto la capitale Malé.
In mare al momento otto sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. I due primi operatori si sono già immersi per individuare e segnalare con precisione il punto di ingresso della serie di caverne in cui sono scomparsi i sub italiani. Altri 6 sommozzatori si immergeranno successivamente, in vari turni, per provare a individuare i corpi e riportarli in superfice.