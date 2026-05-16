Maldive, riprese le immersioni per recuperare i corpi dei 4 sub italiani – La diretta

Riprendono oggi le ricerche dei corpi dei quattro italiani morti alle Maldive mentre erano impegnati in un’escursione nelle acque dell’isola di Alimathà, oltre i cinquanta metri di profondità. La Guardia Costiera locale si sta occupando delle operazioni di recupero di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, tutti esperti appassionati di immersioni. Il corpo della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato ritrovato ieri con le autorità maldiviane e italiane che stanno indagando per capire le cause della tragedia. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per comprendere se sia stato un’incidente o se dietro la morte dei cinque sub possano nascondersi negligenze più gravi.

Italiani morti alle Maldive – Tutti gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 16/05/26 09:30 Fine diretta: 16/05/26 23:59