Trump in Cina: "Con Xi visione simile su come vogliamo che finisca guerra in Iran"

Il presidente Usa, Donald Trump, ha riferito che lui e il presidente cinese Xi Jinping hanno parlato dell’Iran. “La pensiamo in modo molto simile su come vogliamo che finisca”, ha detto Trump parlando della guerra di Usa e Israele contro l’Iran. “Non vogliamo che abbiano un’arma nucleare”, ha aggiunto. Poi, in riferimento allo Stretto di Hormuz che l’Iran ha di fatto chiuso, il presidente Usa ha detto: “Vogliamo che lo Stretto sia aperto”. E ancora: “Vogliamo che lo risolvano perché lì è una situazione folle. Un po’ folle. E non va bene, non può succedere”. Trump e il leader cinese hanno preso un tè di lavoro prima di recarsi a un pranzo a porte chiuse.