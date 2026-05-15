Putin apre ai residenti della Transnistria: cittadinanza russa con procedura semplificata

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che introduce una procedura semplificata per concedere la cittadinanza russa ai residenti della Transnistria, regione separatista filorussa della Moldavia. La notizia è stata diffusa dall’agenzia Tass, che ha pubblicato i dettagli del provvedimento approvato dal Cremlino.

Cittadinanza russa facilitata per i residenti della regione

Secondo quanto previsto dal decreto, potranno richiedere la cittadinanza russa attraverso una procedura agevolata i cittadini stranieri e gli apolidi maggiorenni, legalmente capaci e residenti in modo stabile in Transnistria al momento dell’entrata in vigore del provvedimento. In questi casi non sarà necessario soddisfare alcuni dei requisiti ordinariamente previsti dalla legislazione russa per ottenere il passaporto. Nel testo del decreto, Mosca spiega che la misura è stata adottata “al fine di proteggere i diritti e le libertà degli individui e dei cittadini”, richiamando i principi e le norme del diritto internazionale.

Le modalità previste dal decreto

Il provvedimento disciplina anche le modalità di concessione della cittadinanza ai minori e alle persone residenti nella regione considerate incapaci dal punto di vista giuridico. Le richieste dovranno essere presentate utilizzando i moduli approvati dal decreto e inoltrate presso una missione diplomatica o un ufficio consolare della Federazione Russa.

La decisione del Cremlino arriva in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla Transnistria, territorio separatista filorusso situato tra Moldavia e Ucraina, dove Mosca mantiene da anni una presenza politica e militare significativa.