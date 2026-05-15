Maldive, 5 italiani morti durante un’immersione. Unige: “L’escursione non rientrava nella missione scientifica” – La diretta

La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte dei cinque italiani deceduti alle Maldive durante un’escursione subacquea in una grotta sommersa dell’atollo di Vaavu, a circa 50-60 metri di profondità. Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, punta a chiarire le cause della tragedia mentre gli investigatori attendono una relazione ufficiale dal consolato italiano. Intanto sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi: secondo le autorità locali, uno sarebbe già stato ritrovato dai soccorritori impegnati nelle difficili attività in mare. Le vittime sono la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri.
Ancora non si conosce che cosa abbia causato la morte dei cinque sub esperti. I rischi di chi pratica questo sport affascinante sono diversi e il pericolo numero uno si chiama embolia gassosa, comune per chi fa immersioni in mare, ha spiegato a LaSalute di LaPresse Francesco Pugliese, responsabile della Camera iperbarica e direttore del Dipartimento di emergenza del Policlinico Umberto I di Roma e direttore del Dipartimento di emergenza.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia esprime “profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, studentessa di Ingegneria biomedica a UniGe, di Federico Gualtieri biologo marino, Muriel Oddenino giovane assegnista di ricerca presso il Distav e Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo, nell’incidente avvenuto ieri ad Alimathà, alle isole Maldive”. Monica Montefalcone, ricorda l’Ingv, “era una scienziata del mare, professoressa associata di Ecologia al Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova. Premiata con il Tridente d’Oro nel 2026 e con il Premio Atlantide nel 2022, per aver dedicato la sua vita allo studio e alla protezione dell’ambiente marino e alla formazione di tanti giovani e di subacquei scientifici. Alle famiglie e a tutti coloro che hanno condiviso il percorso umano e professionale di Monica e degli altri scomparsi, va la vicinanza dell’intero Ingv”, conclude la nota.
“La ricerca dei quattro subacquei ancora dispersi rimane la nostra massima priorità e il governo delle Maldive ringrazia il governo italiano per il supporto fornito alle vaste operazioni di recupero in corso”. Lo scrive su X il presidente delle Maldive Mohamed Muizzu.
“Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze al presidente Sergio Mattarella e al popolo italiano per il tragico incidente subacqueo avvenuto ieri nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Siamo profondamente addolorati per questa tragedia e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie del cittadina italiana deceduta, ai quattro italiani dispersi e a tutti coloro che sono stati colpiti da questo evento”. Lo scrive su X il presidente delle Maldive Mohamed Muizzu.
“L’attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale”. Lo precisa in una nota l’Università di Genova in merito alla morte ieri alle Maldive di cinque connazionali, di cui quattro strettamente legati all’Ateneo.
“In mattinata la guardia costiera maldiviana ha effettuato un’immersione nelle acque interessate dagli eventi di ieri. Sono entrati in questa grotta a 62 metri di profondità. Pare trattarsi di un’operazione particolarmente complessa”. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia a Colombo Damiano Francovigh in collegamento a SkyTg24, dopo la morte ieri alle Maldive di 5 italiani durante un’immersione.
“La grotta si divide in 3 segmenti, comunicanti tra loro”, ha aggiunto, “i sub maldiviani sono riusciti a entrare solo nei primi due, poi sono dovuti risalire per avere tempi di compressione e non sono ancora riusciti ad avvistare i 4 corpi dei sub italiani”. Finora, infatti, solo uno dei corpi è stato recuperato. “Prevedono di effettuare un’altra immersione ma domani”, conclude l’ambasciatore, “le condizioni meteo in questo momento sono molto brutte, con forti raffiche di vento e forti piogge e mi segnalavano anche forti correnti”.
L’ambasciata d’Italia a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani a bordo della barca ‘Duke of York’ che hanno partecipato alla spedizione insieme ai 5 italiani deceduti durante un’immersione. L’Ambasciata ha preso contatto con la Mezzaluna Rossa, che si é offerta di inviare volontari addestrati a offrire Primo Soccorso Psicologico per gli italiani ancora a bordo del ‘Duke of York’, tra cui non si registrano feriti.
Tuttavia, a causa del maltempo, non è chiaro se potranno raggiungere la barca delle persone in bisogno, che intanto si é spostata in cerca di un approdo sicuro. La barca attende il miglioramento delle condizioni meteo per poter fare rientro a Malé.
La sede è anche in contatto con il gruppo DAN, compagnia assicurativa specializzata in copertura dei subacquei. DAN ha in programma di coordinarsi con le autorità locali per dare supporto sia alle operazioni di recupero delle salme, offendo le sue competenze tecniche, sia per il rimpatrio delle stesse. L’assicurazione si è anche offerta di fornire assistenza nella competenza tecnica specialistica, per una maggiore comprensione della dinamica dell’incidente. L’Ambasciata e la Console Onoraria restano intanto in contatto con i familiari per fornire supporto con le incombenze burocratiche del caso.
“La tragedia delle Maldive, in cui cinque italiani hanno perso la vita durante un’immersione, riporta con forza al centro il tema della sicurezza delle attività subacquee, anche sportive e ricreative. È una vicenda drammatica su cui dovrà essere fatta piena luce, ma che impone anche una rinnovata riflessione su prevenzione, formazione e standard di sicurezza anche nelle attività sportive e ricreative ma ad alto rischio potenziale. In Parlamento mi sono più volte occupato di questo tema, anche per conoscenza diretta e tecnica della subacquea, ma tragedie come questa dimostrano che, quando si parla di vite umane, la sicurezza non può mai essere data per scontata”. Lo afferma il senatore Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.
La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte dei cinque italiani deceduti alle Maldive durante un’escursione subacquea in una grotta sommersa. Intanto sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi: secondo le autorità locali, uno sarebbe già stato recuperato dai soccorritori impegnati nelle difficili attività in mare.
“Esprimo profondo dolore e sincera vicinanza alle famiglie delle vittime della tragedia avvenuta alle Maldive, che ha spezzato la vita di cinque cittadini italiani durante un’immersione. Il mio pensiero va alle famiglie di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia, di Federico Gualtieri, di Muriel Oddenino e di Gianluca Benedetti”. Lo dichiara il senatore e segretario nazionale Udc Antonio De Poli.
“In particolare, il Veneto si stringe attorno ai cari di Gianluca Benedetti, professionista della subacquea che aveva trasformato la sua passione per il mare in una scelta di vita e di lavoro. Una storia fatta di competenza, dedizione e amore per ciò che faceva, interrotta troppo presto. Di fronte a una tragedia così drammatica, tutta la nostra comunità si unisce nel cordoglio e nella vicinanza umana alle famiglie coinvolte in questo terribile lutto. A nome mio personale e dell’Udc desidero esprimere le più sentite condoglianze a tutti coloro che oggi stanno vivendo ore di dolore e sgomento”.
“Professionista della subacquea, operations manager, istruttore e capobarca, Gianluca aveva trasformato la sua più grande passione nel lavoro della vita. Dopo una lunga esperienza nel settore bancario e finanziario, aveva scelto il mare, inseguendo quel richiamo che lo accompagnava da anni”. Il presidente del consiglio regionale del Veneto Luca Zaia ricorda così in un post su Facebook Gianluca Benedetti, uno dei 5 italiani morti durante un’immersione alla Maldive.
“Il suo legame con le Maldive era nato nel 2017 e si era trasformato in una nuova esistenza costruita tra immersioni, escursioni e fondali dell’Oceano Indiano”, scrive Zaia, “per circa sette anni era diventato un punto di riferimento a bordo delle imbarcazioni ‘Conte Max’ e ‘Duca di York’, accompagnando turisti e appassionati alla scoperta delle meraviglie sommerse dell’arcipelago”. “Chi lo conosceva lo ricorda come una persona energica, sportiva e curiosa, amante non solo del mare ma anche della lettura, del cinema classico e degli scacchi”, conclude Zaia, “una vita cambiata per inseguire un sogno, spezzata troppo presto”.
L’ambasciatore d’Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della Guardia costiera presenti nella capitale. Lo riferisce la Farnesina in una nota, aggiungendo che sul luogo dell’incidente in cui sono deceduti 5 subacquei italiani sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana.
A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità. “Al momento le condizioni meteo potrebbero impedire l’avvio delle operazioni di recupero, ma dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche”, riferisce la Farnesina.
“La tragedia avvenuta oggi alle Maldive colpisce profondamente Genova e, in modo particolare, la sua Università. In queste ore il pensiero della città va alle famiglie delle vittime, ai loro amici, ai colleghi, agli studenti e a tutte le persone che hanno condiviso con loro percorsi di studio e di vita”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale dopo l’incidente subacqueo avvenuto alle Maldive, nel quale hanno perso la vita cinque cittadini italiani.
“È un dolore che colpisce una comunità che ogni giorno lavora per produrre conoscenza, trasmetterla alle nuove generazioni e metterla al servizio della tutela dell’ambiente e del mare – aggiunge la sindaca – Genova si raccoglie nel cordoglio e nella vicinanza, e si stringe alle famiglie di tutte le vittime coinvolte in questa tragedia”.
“Apprendiamo con sgomento la notizia della scomparsa di Monica Montefalcone, professoressa associata di Ecologia al Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita – DISTAV, della figlia Giorgia Sommacal, studentessa UniGe di Ingegneria biomedica, di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca presso il DISTAV, e di Federico Gualtieri, neolaureato magistrale in Biologia ed Ecologia marina. Regione Liguria esprime cordoglio e si stringe intorno alle famiglie delle vittime e alla comunità accademica genovese”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicepresidente Simona Ferro sulla tragedia avvenuta questo pomeriggio durante un’immersione alle Maldive, in cui hanno perso la vita cinque italiani.A