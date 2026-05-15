Maldive, 5 italiani morti durante un’immersione. Unige: “L’escursione non rientrava nella missione scientifica” – La diretta

Sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi delle vittime. Farnesina: “Altri 20 italiani hanno partecipato all’escursione, stanno bene”

La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte dei cinque italiani deceduti alle Maldive durante un’escursione subacquea in una grotta sommersa dell’atollo di Vaavu, a circa 50-60 metri di profondità. Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, punta a chiarire le cause della tragedia mentre gli investigatori attendono una relazione ufficiale dal consolato italiano. Intanto sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi: secondo le autorità locali, uno sarebbe già stato ritrovato dai soccorritori impegnati nelle difficili attività in mare. Le vittime sono la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri.

Ancora non si conosce che cosa abbia causato la morte dei cinque sub esperti. I rischi di chi pratica questo sport affascinante sono diversi e il pericolo numero uno si chiama embolia gassosa, comune per chi fa immersioni in mare, ha spiegato a LaSalute di LaPresse Francesco Pugliese, responsabile della Camera iperbarica e direttore del Dipartimento di emergenza del Policlinico Umberto I di Roma e direttore del Dipartimento di emergenza.