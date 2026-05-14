Ucraina, salgono a 16 i morti in attacco russo a Kiev: tra le vittime anche 2 bambini

“Nel distretto di Darnytsia a Kiev si contano già 16 morti a causa dell’attacco russo, tra cui 2 bambini”. È quanto afferma il Servizio di emergenza statale ucraino in un messaggio su Telegram. I soccorritori continuano a rimuovere le macerie e a cercare eventuali dispersi. Come riportato da Ukrinform, nella notte tra ieri e oggi le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco aereo sull’Ucraina, prendendo di mira in particolare la capitale Kiev.