Trump in Cina, il brindisi con Xi Jinping alla cena di Stato a Pechino

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esteso un invito per il 24 settembre al presidente cinese Xi Jinping e a sua moglie, la signora Peng, durante il suo brindisi in occasione della cena di Stato nella Grande Sala del Popolo a Pechino. Trump ha ringraziato Xi per la sua ospitalità. Ha ricordato una «giornata fantastica» in Cina per dare il via al brindisi del banchetto “È un grande onore. È stata una giornata fantastica”, ha detto Trump. “È stata davvero un’accoglienza magnifica, come nessun’altra”. Funzionari statunitensi e cinesi affermano che Trump e Xi potrebbero incontrarsi quattro volte nel 2026. Gli incontri potrebbero includere il vertice del Gruppo dei 20 a Miami e il vertice della Cooperazione Economica Asia-Pacifico a Guangzhou alla fine di quest’anno.