Stati Uniti, un tribunale sospende le sanzioni di Trump a Francesca Albanese

Un tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Washington ha sospeso le sanzioni che l’amministrazione americana di Donald Trump aveva imposto a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni unite sui territori palestinesi. Il giudice è Richard Leon, secondo cui le sanzioni che si stanno cercando di imporre potrebbero costituire una violazione dei diritti garantiti dal primo emendamento ad Albanese e ai membri della sua famiglia.

In una causa depositata a febbraio presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Washington, il marito di Albanese e il loro figlio minorenne hanno descritto il grave impatto che tali sanzioni hanno avuto sulla vita e sul lavoro della famiglia, inclusa la possibilità di accedere alla loro abitazione nella capitale federale. Secondo il dipartimento di Stato, Albanese aveva condotto una “campagna di guerra politica ed economica” contro gli Stati Uniti e Israele, esortando altri Paesi “a sanzionare Israele per i presunti crimini di guerra a Gaza e diverse aziende statunitensi per essere complici di tali azioni”.

La reazione di Albanese: “Proteggere la libertà di parola è sempre nell’interesse pubblico”

BREAKING! US court ha suspended the US sanctions against me!

As the judge says: "Protecting the Freedom of speech is always just the public interest".

Thanks to my daughter and my husband for stepping up to defend me, and everyone who has helped so far.



Together we are One. pic.twitter.com/z6L3tb7Esp — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 13, 2026

“Un tribunale statunitense ha sospeso le sanzioni imposte dagli Stati Uniti nei miei confronti. Come ha affermato il giudice: ‘Proteggere la libertà di parola è sempre nell’interesse pubblico’. Grazie a mia figlia e a mio marito per essersi impegnati a difendermi, e a tutti coloro che mi hanno aiutato finora. Insieme siamo uno“, ha scritto su X Francesca Albanese dopo aver appreso la notizia.