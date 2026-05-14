Regno Unito, Streeting si dimette da ministro: verso sfida a Starmer

Il ministro britannico della Sanità, Wes Streeting, ha rassegnato le dimissioni dal governo del premier britannico Keir Starmer, attualmente sotto pressione, in quello che si prevede sia un primo passo verso una sfida alla leadership dello stesso Starmer. Il premier è sottoposto a pressing dopo i disastrosi risultati ottenuti dal Partito Laburista la scorsa settimana nelle elezioni locali e regionali. Streeting, le cui ambizioni politiche sono note da tempo, è considerato una delle poche persone che potrebbero tentare di spodestare Starmer.

La lettera di Streeting

Streeting ha scritto una lunga lettera di dimissioni, pubblicata dalla Bbc, indirizzata al premier britannico Keir Starmer nella quale comunica di “avere perso fiducia” nella sua leadership. “Hai molte grandi qualità che ammiro. Hai guidato il nostro partito a una vittoria che pochi credevano possibile nel 2024 e sono stato orgoglioso di combattere al tuo fianco nelle trincee di quella campagna. Hai dimostrato coraggio e statura politica sulla scena mondiale, non ultimo tenendo la Gran Bretagna fuori dalla guerra in Iran. Ma dove abbiamo bisogno di una visione, c’è un vuoto. Dove abbiamo bisogno di una direzione, c’è incertezza. Questo è stato sottolineato dal tuo discorso di lunedì. I leader si assumono le proprie responsabilità, ma troppo spesso ciò ha significato che altre persone si sono sacrificate. Devi anche ascoltare i tuoi colleghi, compresi i deputati di secondo piano, e l’approccio autoritario nei confronti delle voci dissenzienti impoverisce la nostra politica”, scrive Streeting ricordando poi i risultati delle elezioni della scorsa settimana “senza precedenti, sia per l’entità della sconfitta che per le conseguenze di tale fallimento”. Streeting sottolinea poi che “è ormai chiaro che non guiderai il Partito Laburista alle prossime elezioni generali e che i parlamentari e i sindacati laburisti desiderano che il dibattito sul futuro sia una battaglia di idee, non di personalità o di meschini conflitti di fazione. Deve essere un dibattito ampio e con la migliore rosa possibile di candidati. Appoggio questo approccio e spero che lo agevolerete”. E conclude: “Servire come vostro segretario di Stato per la Salute e l’Assistenza Sociale è stata la più grande gioia della mia vita e, a prescindere dalle nostre divergenze di questa settimana, vi sono profondamente grato per l’opportunità di servire il Paese e sono profondamente rattristato di lasciare il governo in questo modo”.